$20.67 – $21.85 / Hour. Days, 3 hrs/day, Mon-Fri. #117762 LAB RESEARCH ASSISTANT 2. Filing Deadline: Thu 8/4/2022. Overtime and flexible work schedule required. $20.67 – $21.85 an hour
From UC San Diego – Fri, 22 Jul 2022 00:53:12 GMT – View all San Diego, CA jobs
LAB RESEARCH ASSISTANT 2 – UC San Diego – San Diego, CA
$20.67 – $21.85 / Hour. Days, 3 hrs/day, Mon-Fri. #117762 LAB RESEARCH ASSISTANT 2. Filing Deadline: Thu 8/4/2022. Overtime and flexible work schedule required. $20.67 – $21.85 an hour