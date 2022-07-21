LAB RESEARCH ASSISTANT 2 – UC San Diego – San Diego, CA

July 21, 2022 jobs San Diego Biotech Jobs Comments Off on LAB RESEARCH ASSISTANT 2 – UC San Diego – San Diego, CA

$20.67 – $21.85 / Hour. Days, 3 hrs/day, Mon-Fri. #117762 LAB RESEARCH ASSISTANT 2. Filing Deadline: Thu 8/4/2022. Overtime and flexible work schedule required. $20.67 – $21.85 an hour
From UC San Diego – Fri, 22 Jul 2022 00:53:12 GMT – View all San Diego, CA jobs

Click to view original post

Related Articles

No Picture
San Diego Biotech Jobs

Research Associate I/II, Formulation Development (Temp to Hire) – Arcturus Therapeutics Inc – San Diego, CA

June 9, 2022 jobs San Diego Biotech Jobs Comments Off on Research Associate I/II, Formulation Development (Temp to Hire) – Arcturus Therapeutics Inc – San Diego, CA

As our company is growing, we are seeking a Research Associate to join our expanding Formulation team at our Headquarters in San Diego, CA.From Indeed – Thu, 09 Jun 2022 08:14:38 GMT – View all San Diego, CA jobs […]